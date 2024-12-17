خبيرة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

كشفت سماح الدغيدي خبيرة في سوق الذهب في تصريحات خاصة لفيتو على هامش معرض "نبيو "، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أن الطلب المرتفع هو ما يسبب ارتفاع في أسعار المعدن النفيس، بالإضافة إلى أن الأحداث الجيوسياسية فى العالم الآن أصبحت تلعب دورا لا يستهان به في سعر الأونصة عالميا وهو ما ينعكس على أسعار الذهب محليا.

وتابعت الدغيدي قائلة: ارتفاع أسعار الخامات أيضا تنعكس على أسعار الذهب بشكل مباشر، مشيرة إلى أن صناعة الذهب صناعة مهمة وسوق الذهب المحلى متأثر بشكل كبير بالسوق العالمي.



معرض نبيو للذهب 2024

واصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

جدير بالذكر يتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.



كما شهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

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