الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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اقتصاد

خبير معادن نفيسة: الاستثمار في الفضة أكثر ربحية من الذهب (صور)

فضة، فيتو
فضة، فيتو

قال عمرو عنتر، خبير في أسواق المعادن النفيسة: إن المعدن الأبيض أكثر ربحية عند الاستثمار من الذهب، وذلك على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الذهب والفضة وجهان لعملة واحدة، حيث إن الاستثمار في الذهب أو الفضة من الملاذات الآمنة لحفظ الأموال من التضخم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة حاليا.

وأضاف عنتر في تصريحات خاصة لفيتو على هامش معرض نبيو للذهب 2024: السبائك الفضة مناسبة أكثر للاستثمار من المشغولات وذلك لوجود كاش باك عند البيع، بالإضافة إلى انخفاض قيمة المصنعية، مقارنة بالمشغولات، وهو الأمر الذى يحفظ الأموال عند الاستثمار في المعدن الأبيض. 

معرض نبيو للذهب 2024

 واصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد  مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

 

 

 

جدير بالذكر يتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

كما شهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

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