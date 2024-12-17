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خارج الحدود

أكسيوس: فجوات كبيرة عالقة بين إسرائيل وحماس في محادثات صفقة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في محادثات صفقة غزة.

 

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه بات ممكنا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بالنظر إلى النقاط الباقية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "مستمرون في التواصل مع الوسطاء من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

من جهتها، قالت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى ممكن إذا توقفت دولة الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

ومساء أمس، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الأسرى إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستكمل ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفًا".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى محادثة وصفها بالـ"جيدة للغاية" مع نتنياهو.

 

ترامب يتعهد بفعل هذا الأمر في اليوم الأول من ولايته الجديدة

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الإثنين: "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة".

وأضاف ترامب: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وتابع ترامب: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

وفي الـ 2 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

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