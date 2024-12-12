ترامب يكشف موقفه من احتمالية ضم إسرائيل للضفة الغربية وسيناريو حل الدولتين

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه في إطار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يستبعد سيناريو ضم الضفة الغربية لإسرائيل، رغم وصفه حدوث ذلك بأنه من غير المرجح.

ضم الضفة الغربية وحل الدولتين

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أريد سلاما طويل الأمد، لا أقول إن ضم الضفة الغربية هو سيناريو محتمل تماما، لكنني أريد سلاما طويل الأمد حتى لا يكون لدينا يوم 7 أكتوبر آخر بعد ثلاث سنوات".

وأضاف أن هناك مسارات مختلفة لحل النزاع، بما في ذلك حل الدولتين، كما أشار إلى أن الوضع في المنطقة ساء مقارنة بولايته الرئاسية الأولى.

وتابع: "عندما تركت منصبي، كانت لدينا إيران، التي لم تكن تشكل تهديدا كبيرا. لم يكن لديهم المال. ولم يمولوا "حماس". ولم يمولوا "حزب الله".

الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا

وكان ترامب، قد قال ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة تايم حول احتمالات الحرب مع إيران: أي شيء يمكن أن يحدث.

وخلال رده على سؤال حول ما إذا كان سيتخلى عن أوكرانيا، قال ترامب أريد عقد صفقة والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي عدم التخلي عنها.

مصادرة أراضي الضفة الغربية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش، في وقت سابق، مصادرة 24 الف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.

ومنذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وحتى العام الماضي، تم الإعلان عن مصادرة 50 ألف دونم، لكن دولة الاحتلال اليوم تصادر 24 ألف دونم دفعة واحدة، اي ما يعادل نصف ما استولت عليه على مدار 23 عاما مضت.

وتقول القناة 14 العبرية إن من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرا كبيرا لصالح تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.

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