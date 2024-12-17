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التنمية المحلية تبحث الموقف التنفيذي لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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 عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة وهيئة الخدمات الحكومية.

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 وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة باستغلال المجازر التي تم تطويرها على مستوى المحافظات بما يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.

 

منال عوض: تطوير عدد من المجازر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.97 مليار جنيه

 وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه تم تطوير عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى لعدد 41 مجزرًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.97 مليار جنيه.

كما شهد الاجتماع استعراض بعض نماذج أعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر من بينها مجزر شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي بلغت تكلفة تطويره بـ47.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي استعراض العروض التي تلقتها وزارة التنمية المحلية  من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المجازر لرغبتها في إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمية كمرحلة أولي ودراسة التوسع في عدد آخر من المجازر التي تم تطويرها علي أرض المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص  الدولة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الحكومة لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى، مشيرة إلي ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص التي لديها خبرات في هذا المجال لإدارة وتشغيل المجازر المطورة بأفضل صورة والاستفادة القصوى من استثمارات الحكومة وتوفير عائد مالي للدولة والمحافظة بعد التطوير.

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