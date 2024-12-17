الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظ الدقهلية يتابع أعمال القافلة المجانية بقرية العصافرة في المطرية

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة المجانية المتكاملة بقرية العصافرة مركز المطرية واستفاد منها 800 من المترددين على القافلة، من خلال الكشف وإجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وصرف العلاج بالمجان.

قافلة مجانية المتكاملة بقرية العصافرة مركز المطرية 

وقام فريق القوافل التنموية المتكاملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبرئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة،واشراف  عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار،ونادر بشير رئيس مركز ومدينة المطرية، بالتنسيق مع ادارة مشروعك وممثلي البنوك بتسيير قافلة صحية وإرشادية وبيطرية وزراعية بقرية العصافرة التابعة لمركز ومدينة المطرية بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية الدقهلية ومديرية الطب البيطري ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان ومديرية الزراعة وحزب مستقبل وطن أمانة المطرية وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

ندوة توعوية إرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية

 

وقدمت خلالها ندوة توعوية إرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها،كذلك طرق الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعات لتشجيع الخريجين على الإنتاج وتقديم التيسيرات اللازمة من ممثلي البنوك.

القوافل التنموية المتكاملة، وقدمت خدماتها ل 800 من المواطنين

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، وقدمت خدماتها لـ 800 من المواطنين بالمجان، وتستمر القوافل المتكاملة في الانطلاق بكل مراكز ومدن المحافظة.

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