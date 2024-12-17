نيمار يقترب من العودة لتدريبات الهلال السعودي

اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، من العودة إلى فريقه خلال الفترة المقبلة، بعد غيابه طوال الفترة الماضية للإصابة العضلية التي لحقت به خلال مشاركته أمام استقلال طهران في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 4 نوفمبر الماضي.

وبدأ البرازيلي نيمار المشاركة بشكل جزئي في مران الهلال، بعد تحسن حالته وخوضه البرنامج التأهيلي، حيث تقترب عودته والتي من المقرر لها أن تكون بحلول نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن نيمار بدأ التعافي بشكل تدريجي من الإصابة، لتقترب عودته بعدما اكتفى بالمشاركة رفقة الهلال السعودي في 7 مباريات فقط في مختلف المسابقات مع الفريق، وذلك منذ انضمامه، ونجح في تسجيل هدف وحيد، وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

نيمار ردا على رحيله إلى إنتر ميامي: أتمنى خوض كأس العالم للأندية مع الهلال

فيما علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، على أنباء رحيله عن ناديه للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي والمشاركة معهم في كأس العالم للأندية.

وقال نيمار في تصريحاته لشبكة RMC SPORT ، أنه سيعود قريبًا للمستطيل الأخضر بعدما تعرض لإصابة عضلية قوية في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم 4 نوفمبر الماضي.

وأكد نيمار إنه يشعر بتحسن كبير بعد عودته من إصابة بقطع الرباط الصليبي، موضحًا أنه أصبح على أعتاب التعافي.

وتابع: "فوجئت بما شاهدته مع الهلال، كل شيء أبهرني هنا وتعرفت على النادي والثقافة المحلية والدوري السعودي الذي ينمو ويتطور.. أنا على يقين أنني اتخذت قرارًا جيدًا".

وأشار إلى أنه سعيد باللعب في الدوري السعودي، موضحًا أن جميع اللاعبين الذين يحضرون إلى المملكة يشعرون بمفاجأة قوية بالمستوى والجوانب الإيجابية في البطولة.

وأكد أن الإصابات عطلت تجربته مع الهلال وأزعجته كثيرًا، موضحًا أنه فخور باللعب مع باريس وكانت تجربته مع الفريق رائعة.

وأتم قائلًا: "أود أن أخوض كأس العالم للأندية 2025 مع الهلال، وهذه البطولة هدف جميع اللاعبين.. لقد شاركت بالفعل في ثلاثة نهائيات لكأس العالم للأندية، ومن الواضح أنني أريد أن أشارك في النسخة الرابعة".

فيما كشف خورخي ماس، المدير العام لإنتر ميامي موقف فريقه من ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي قبل كأس العالم للأندية.

ويتواجد إنتر ميامي في المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية رفقة الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

موقف نيمار من الانضمام لإنتر ميامي

وقال ماس في تصريحات أبرزها راديو "مونت كارلو" الفرنسي: "الكلمة الأساسية هي أن ذلك ممكن إذا أصبح متاحا، هو في الوقت الحالي لاعب في الهلال، لقد قلت دائما نحن نطمح لضم لاعبين رائعين".

وأضاف: "لدينا الكثير من القيود في القوى العاملة، لكننا نمتلك القدرة على ضم اللاعبين".

وتابع حديثه: "نحن طموحون للغاية، فإذا سنحت الفرصة لضم لاعب بحجم نيمار فلن نتردد في ذلك، الأمر لا يقتصر علينا فقط، فهو يعتمد على اللاعب أيضا، لكننا نرغب في بناء فريق عظيم".

وشدد ماس على الاستعداد لتحقيق حلم الجمع بين الثلاثي نيمار وسواريز وميسي في إنتر ميامي بعد فترة ذهبية في برشلونة.

وسبق وأن لعب الثلاثي رفقة برشلونة لمدة 3 سنوات، ونجح في تحقيق الكثير من الألقاب المحلية والقارية، وتكوين شراكة هجومية لا تنسى، قبل أن يرحل نيمار صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017.

وينتهي عقد نيمار مع الهلال في الصيف المقبل، وسط تقارير تشير إلى رغبة "الزعيم" في تجديد عقده لمدة موسم آخر.

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