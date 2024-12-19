معركة زيادة وعي المعلمين تصل إلى الجولة 113

منذ سنوات تنبه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لأهمية زيادة الوعي لحاملي مشاعل المعرفة وتربية الأجيال، وضرورة الاهتمام بعقل المعلمين وكيفية التفكير وطريقة المناقشة حول المخاطر التي تحيط بالأمن القومى المصرى، لخلق حالة وعي مجتمعية تكون بمثابة حائط صد ضد أى أفكار ظلامية..

وبالتالى ضرورة استيعاب فكرة حروب الجيل الرابع وخاصة حرب الشائعات، التى تسعى للنيل من استقرار الدول، ووقع نقيب المعلمين بروتوكولًا مع الأكاديمية العسكرية للدراسات والاستراتيجية، لمنح دورات تدريبية للمعلمين، تهتم بالتركيز على زيادة الانتماء وبث قيم التسامح بين الطلاب، وتوعية بالمخاطر الدولية والإقليمية، امتدت لدورات تدريبية عن طرق التفكير واتخاذ القرار، كلها تعمل على تربية عقل ووجدان المعلم، بما يعود بالنفع على طلابه.

معركة زيادة وعى المعلمين

قررت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خوض غمارها، ونظمت دورات تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وصلت حاليًّا للدورة 113، ومستمرة فى كل المحافظات بنظام الفيديو كونفرانس وربط النقابة العامة بالفرعيات فى كافة المحافظات.

النقابات المهنية والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

حيث افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدورة التدريبية رقم 112 تحت عنوان صناع القرار، والتي تقام بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى، وذلك وفقًا للبرتوكول المشترك بين النقابات المهنية والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وتهدف الدورة إلي التعريف بمعوقات ومشكلات اتخاذ القرار، حيث تتناول كيفية تحويل المعارف إلي تطبيق، والنقد الذاتي، وتقبل النقد كآلية أساسية للتطوير، وسبل التواصل وحرية الرأى المرتبطة بالمسؤولية، وقوانين التطوير الهامة.

كما قام نقيب المعلمين، أيضًا بافتتاح الدورة التدريبية رقم 113 المتخصصة فى استراتيجيات الأمن القومي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تقام بمقر النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد.

حيث تهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأهمية الأمن القومي، وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من نقل هذه المفاهيم الحيوية لطلابهم، بما يسهم في ترسيخ روح الانتماء الوطني وبناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات.

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، الشكر لقيادات ومحاضري الأكاديمية العسكرية، على جهودهم وحرصهم على توصيل خبراتهم للمعلمين.

وخلال كلمته للمعلمين المشاركين في الدورتين التدريبيتين، شدد على ضرورة الالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرة المدربين. وأكد الزناتي، أن النقابة تحرص على تنمية وعي المعلمين بالقضايا الوطنية، ونشر الوعي المجتمعي بما يعزز الأمن القومي والتماسك بين جميع فئات المجتمع ضد حروب الشائعات التى تسعى لهدم الدول.

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