الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

نقابة المعلمين: إخلاء سبيل مدير مدرسة سعد الشربيني بالدقهلية من النيابة وحبس المعتدين عليه

نقيب المعلمين خلف
نقيب المعلمين خلف الزناتي

أعلنت النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النيابة قررت إخلاء سبيل خالد بركات، مدير مدرسة سعد الشربيني بالبجلات بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، بعد الاستماع لأقواله في واقعة الاعتداء الذي تعرض له من بلطجية خلال اليوم الدراسي، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

 مدرسة سعد الشربيني بالدقهلية 

وأكد حازم الألفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، أنه تم تنفيذ تكليفات نقيب المعلمين بمساندة مدير المدرسة للحصول على حقه، وتوجه عصام فودة رئيس اللجنة النقابية بمنية النصر، لأسرة المعلم مدير المدرسة وتلبية كل طلباتهم ومرافقتهم مع محامي النقابة الفرعية خلال التحقيقات، حرصا على حصول المعلم على كافة حقوقه القانونية والمعنوية.

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وأضاف أن النقابة أنهت إجراءات خروج مدير المدرسة المعتدى عليه، من سراى النيابة، وتوجه لمنزله.

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