مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتابع تطوير الأداء بمستشفى بنها النموذجي

عقد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، اجتماعًا موسعًا اليوم بمستشفى بنها النموذجي، لمتابعة سير العمل ومناقشة متطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

تأمين القليوبية: متابعة سير العمل بمستشفى بنها النموذجي

أكد الدكتور سيد جلال خلال الاجتماع ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة متكاملة ومسؤوليات واضحة لتحقيق أعلى مستويات الجودة وتلبية تطلعات المرضى والمترددين على المستشفى.

وشدد على أهمية متابعة أداء الفرق العاملة وتقييم جهود العاملين لضمان التطبيق الصحيح والفعّال للمعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

أشار مدير الفرع بـالقليوبية إلى ضرورة التوسع في تشكيل فرق العمل ورفع معدلات الإنجاز من خلال التدريب المستمر، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التحديث والتأهل للاعتماد.



أوضح أن تدريب الكوادر الطبية والفرق التنفيذية يمثل خطوة محورية في طريق الاعتماد، حيث يسهم في تعزيز مهاراتهم لتطبيق ممارسات آمنة وفعالة تضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

أضاف الدكتور سيد جلال مدير الفرع القليوبية أن الوصول إلى مستويات متميزة من الأداء والإنتاجية يتطلب مضاعفة الجهود من جميع الفرق العاملة، مع التزام إدارة المستشفى والفريق المركزي بتفعيل آليات التنسيق والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج والمخرجات.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا عبد الفتاح، مديرة الجودة بالفرع، على أن الجودة تُعد إحدى الأولويات الأساسية لضمان تقديم رعاية صحية متميزة وذات كفاءة عالية.

واستعرضت الملاحظات الواردة في تقرير هيئة الاعتماد، إلى جانب أبرز المشاريع الجاري تنفيذها لتحسين الأداء، وتوحيد قياسات ومؤشرات الجودة في الخدمات الصحية.

أشارت إلى أن تطوير جودة الخدمات وتعزيز سلامة المرضى يمثلان هدفًا رئيسيًا تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال تفعيل آليات الرصد والمتابعة المستمرة، وتدريب الفرق العاملة على تطبيق المعايير الصحية بكفاءة.

أوصي الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها: إعداد خطة عمل بمسؤوليات واضحة لجميع الفرق المعنية، والانتهاء من معالجة جميع الملاحظات الواردة خلال 72 ساعة، فضلًا عن تسريع وتيرة العمل بما يتماشى مع معايير الجودة المعتمدة.

كما أوصي بتكليف إدارة الجودة وإدارة التدريب بالفرع بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لنشر ثقافة الجودة وتطبيق معايير سلامة المرضى وإدارة الأدوية ومكافحة العدوى.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد طاهر، مدير المستشفى، والدكتور محمد دياب، مدير الشؤون العلاجية، والأستاذة بشرى العشري، مديرة تمريض الفرع، والدكتورة مي محمد، مديرة المكتب الفني، والدكتورة خلود عيد، عضو السلامة والصحة المهنية، والمهندسة آيات محمود، مديرة شئون المقر، بجانب الفرق التنفيذية بمستشفى بنها النموذجي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص التأمين الصحي بالقليوبية على تحقيق الاعتماد والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، بما يضمن سلامة المرضى وتحقيق رضاهم.

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