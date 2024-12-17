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رياضة

للمنافسة على دوري أبطال أوروبا، برشلونة يخطط لصفقة نارية من الدوري الإنجليزي

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يخطط مسئولو نادي برشلونة الإسباني، لصفقة نارية من الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف العودة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وفجّر برنامج "الشيرنجيتو" مفاجأة مدوية بالكشف عن تحركات إدارة برشلونة لحسم صفقة التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، حيث وضعت إدارة النادي الكتالوني اسم هالاند خيارًا رئيسًا لتعويض البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده في صيف 2026، بخلاف أنه تجاوز 36 عامًا.

وبحسب البرنامج الإسباني الشهير، فإن إدارة برشلونة ترتبط بعلاقات قوية مع وكيلة اللاعب رافائيلا بيمينتا، وهو ما يدفعها للبحث عن إتمام الصفقة مع نهاية الموسم الحالي.

إرلينج هالاند 
إرلينج هالاند 

وانضم هالاند صاحب الـ 24 عامًا إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2023 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وسجل اللاعب النرويجي 18 هدفًا خلال 23 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

 

3 أندية إنجليزية تتصارع على التعاقد مع نجم برشلونة

فيما كشفت تقارير صحفية صحفية أن ناديي مانشستر سيتي، وآرسنال دخلا مع ليفربول في منافسة على التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة هذا الموسم.

ويقدم رافينيا، مستويات باهرة مع برشلونة هذا الموسم، حيث خاض 24 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 17 هدفًا وصنع 10.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يتمتع رافينيا بسمعة جيدة في الدوري الإنجليزي بسبب تجربته السابقة بقميص ليدز يونايتد.

3 أندية إنجليزية تهتم بالتعاقد مع نجم برشلونة

وأشارت إلى أن رافينيا يحظى باهتمام الآن من جانب مانشستر سيتي وآرسنال، إلى جانب وجود رغبة سابقة لدى ليفربول للحصول على خدماته.

وأوضحت أن نادي برشلونة غير مستعد للتخلي عن أحد أفضل لاعبيه هذا الموسم، لكن لا يمكن استبعاد الأمر في الصيف المقبل لأسباب اقتصادية.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن رافينيا يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2027، ولا يرغب في الرحيل، لكن يجب تذكر شائعات بيعه الصيف الماضي مع محاولات البارسا للتوقيع مع نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو.

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