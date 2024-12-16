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رياضة

جماهير مانشستر سيتي تهاجم ايدرسون وتطالب برحيله

ايدرسون،فيتو
ايدرسون،فيتو

كشفت تقارير إنجليزية عن افتعال جماهير فريق مانشستر سيتي موجة من الغضب تجاه بيب جوارديولا المدير الفني، وحارس الفريق البرازيلي ايدرسون.

وذكرت التقارير أن الجماهير هتفت ضد الحارس عقب  الخسارة أمام مانشستر سيتي  مانشستر يونايتد  بهدفين لهدف، محملة الحارس ايدرسون نتيجة المباراة.

واتهمت الجماهير أن  إيدرسون بأنه المتسبب  في هزائم الفريق وعروضه المحبطة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية قريبة من مانشستر سيتي، طالب عدد من المشجعين الغاضبين على أداء فريقهم إدارة النادي ببيع الحارس البرازيلي إديرسون وإبعاده من الفريق في يناير المقبل، بحلول الميركاتو الشتوي.

 

فيما علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة ديربي مانشستر التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

كان مانشستر سيتي متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد حتى الدقيقة 88، حيث تغيرت الأمور وعاد مانشستر يونايتد وقلب الطاولة بهدفين.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "ليس لدي الكثير لأقوله، لا يوجد دفاع، لقد كانوا مثابرين بشكل لا يُصدق، لم نخسر ثماني مباريات في موسمين، لا يمكننا الدفاع عن ذلك، الأمر لا يتعلق بهذا اللاعب أو ذاك، لقد استقبلنا أهدافًا وهذا خطأنا".

 

وواصل الإسباني: "نحن لا نلعب بهدوء، النتائج ليست جيدة، والمباراة لم تكن استثنائية، أعرف وأتفهم الموقف، لكن هذا هو الواقع، يجب أن يعرفوا أن مثل هذه المواقف تحدث، يجب أن تكون حذرًا في منطقة الجزاء، الأمر لا يتعلق بـ نونيز الذي تسبب في ضربة جزاء لـ مانشستر يونايتد، لقد لعب جيدًا حقًا في غير مركزه كظهير".

واعترف: "أنا لست جيدًا بدرجة كافية، أنا الرئيس، المدير، يجب أن أجد الحلول، حتى الآن لم أفعل، هذا هو الواقع، نريد أن نلعب بشكل أفضل ونصنع الفرص، ولكن في الوقت الحالي هذا غير ممكن".

واسترسل: "هذا الأمر يحدث مرات عديدة للأسف هذا العام، أهدرنا الكثير من الأشياء، لم نكن جيدين في طريقة لعبنا، قبل ذلك الأمور كانت سلسة جدًا، الآن نكافح لأسباب مختلفة".

وأكد: "ماذا يمكنني أن أقول؟ لا يمكننا إلقاء اللوم على أي لاعب بعينه، الأمر ليس كذلك، إنه الموسم، موسم صعب، لسنا في أفضل حالاتنا ونعاني قليلًا، الآن لا نلعب طوال الأسبوع".

واستأنف: "أعتقد أن هذه الهزيمة لم تكن الأصعب خلال تسع سنوات، هزائم  دوري أبطال أوروبا أصعب، ولكن في الوقت الحالي نحتاج إلى نتائج إيجابية لتحسين معنوياتنا، فالأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، كما قلت أنه يتعين عليًَ إيجاد الحل، ولم أفعل حتى الآن، هذه هي الحقيقة".

 

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