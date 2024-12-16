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رياضة

رقم سلبي لبرشلونة بعد خسارته أمام ليجانيس

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تلقى برشلونة خسارة جديدة، أمام ليجانيس بنتيجة 0-1، مساء أمس الأحد، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.


وسجل هدف المباراة الوحيد سيرجيو جونزاليس في الدقيقة 4.

رقم سلبي لبرشلونة 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة استحوذ على الكرة بنسبة 80% ضد ليجانيس، وهي ثاني أعلى نسبة استحواذ لفريق في هزيمة على أرضه في الدوري الإسباني منذ موسم 2005-2006 على الأقل، بعد حيازة بلغت 82% للفريق الكتالوني ضد غرناطة في أبريل/نيسان 2021.


وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في صدارة الليجا، بينما رفع ليجانيس رصيده إلى 18 نقطة في المركز 15.

وتعد هذه الهزيمة الرابعة لبرشلونة في الليجا، بعد الخسارة 3 مباريات سابقة ضد أوساسونا، ريال سوسيداد، ولاس بالماس

 

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