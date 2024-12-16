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رياضة

لامين يامال يغيب عن برشلونة أمام أتليتكو مدريد

لامين يامال،فيتو
لامين يامال،فيتو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة لامين يامال لاعب الفريق، وغيابه عن مباراة أتليتكو مدريد بالدوري الاسباني.

وتأكدت إصابة لامين يامال بالتواء في الكاحل الأيمن  ليغيب رسميًّا عن المباراة القادمة.

ويلتقي فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة الجولة الـ18 لبطولة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل في العاشرة مساءً.

تلقى برشلونة خسارة جديدة، أمام ليجانيس بنتيجة 0-1، مساء أمس الأحد، على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد سيرجيو جونزاليس في الدقيقة 4.

رقم سلبي لبرشلونة 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة استحوذ على الكرة بنسبة 80% ضد ليجانيس، وهي ثاني أعلى نسبة استحواذ لفريق في هزيمة على أرضه في الدوري الإسباني منذ موسم 2005-2006 على الأقل، بعد حيازة بلغت 82% للفريق الكتالوني ضد غرناطة في أبريل/نيسان 2021.

 

 


وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في صدارة الليجا، بينما رفع ليجانيس رصيده إلى 18 نقطة في المركز 15.

وتعد هذه الهزيمة الرابعة لبرشلونة في الليجا، بعد الخسارة 3 مباريات سابقة ضد أوساسونا، ريال سوسيداد، ولاس بالماس

 

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