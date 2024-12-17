للتغلب على ظاهرة سرقة التيار، الكهرباء تعلن تركيب 500 ألف عداد كودي

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء استطاع مواجهة العديد من التحديات بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومي وكذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية وزيادة احتياطي تأمين الشبكة والحد من الفقد بكافة أنواعه.

تركيب العدادات الكودية للمخالفين

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري تحويل الشبكة الموحدة للكهرباء من شبكة نمطية لشبكة ذكية، مشيرا إلى أنه تم تركيب عدادات مسبقة الدفع بإجمالي ما يقرب من 500 ألف عداد كودي وذلك في إطار خطة الوزارة للتغلب على ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد على الشبكة.

تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية لقطاع الكهرباء

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.

كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

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