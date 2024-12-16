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وزير الكهرباء يعلن آخر مستجدات تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن آخر مستجدات تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.

 حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال.
 

تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر
 

كما أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، وتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وشبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية.
 

الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة

وأوضح وزير الكهرباء انتهاء الوزارة من الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة، وكذلك إنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض.
 

كما أكد الدكتور محمود عصمت علي الأجراءات التي اتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتقديم  التسهيلات والتيسيرات للمستهلكين ولمستثمري القطاع  الخاص والخطوات الجاري اتخاذها  لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى وخلق بيئة نظيفة.

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