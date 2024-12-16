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أخبار مصر

وزير الكهرباء: الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين معدلات الأداء على رأس الأولويات

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العمل يجرى حاليًا في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.
 

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقى والتنمية المستدامة، والتي تناولت الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ حيث تم إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة وزيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر.
 

وأشار وزير الكهرباء، أنه تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.

وتناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الاكثر استهلاكًا والأقل كفاءة ودراسة التشغيل الأمثل للشبكة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة وتطبيق النمط الجديد للتشغيل.

زيادة احتياطى تأمين الشبكة الموحدة للكهرباء

وتطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى وكذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية وزيادة احتياطى تأمين الشبكة والحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع وتم حتي الآن تركيب ما يقرب من 500 الف عداد كودي.

 

الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة المتجددة


كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

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