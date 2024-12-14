كأس الإنتركونتيننتال، وزير الرياضة يؤازر الأهلي أمام باتشوكا باستاد 974 (صور)

كأس الإنتركونتيننتال، وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى استاد “974” بالدوحة لمؤازرة النادي الأهلي في لقائه أمام باتشوكا المكسيكي، وكان في استقباله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزير الرياضة والشباب القطري بحضور عمرو الشربيني سفير مصر بقطر.

كما التقي وزير الرياضة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

كأس الإنتركونتيننتال، وزير الرياضة يؤازر الأهلي أمام باتشوكا باستاد 974

ويحتضن ستاد 974 بالدوحة لقاء الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وباتشوكا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال كونكاكاف وأمريكا الشمالية، حيث تقام المباراة تحت شعار "كأس التحدي" وستكون مؤهلة إلى نهائي كأس الإنتركونتننتال أمام ريال مدريد الإسباني.

كأس الإنتركونتيننتال، وزير الرياضة يؤازر الأهلي أمام باتشوكا باستاد 974

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الأهلي وباتشوكا مع ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

كأس الإنتركونتيننتال، وزير الرياضة يؤازر الأهلي أمام باتشوكا باستاد 974

مباراة الأهلي وباتشوكا

يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يضع عينه على تحقيق إنجاز تاريخي جديد يسطر في تاريخ إنجازات القلعة الحمراء وذلك عن طريق التغلب على نظيره باتشوكا المكسيكي وحصد لقب كأس التحدي والتأهل لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

كأس الإنتركونتيننتال، وزير الرياضة يؤازر الأهلي أمام باتشوكا باستاد 974

كما يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يسعى للثأر من هزيمته من المنافس ذاته قبل 16 عامًا عندما خسر بنتيجة 4ـ2 في بطولة كأس العالم للأندية عام 2008.

كأس الإنتركونتيننتال، وزير الرياضة يؤازر الأهلي أمام باتشوكا باستاد 974

بينما يدخل فريق باتشوكا المباراة وهو منتشي من الفوز على منافسه فريق بوتافوجو البرازيلي في الدور ربع النهائي من البطولة ذاتها، بنتيجة 3ـ0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد «974» في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق على النادي الأهلي في القيمة التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو.

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