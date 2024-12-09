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رياضة

أشرف صبحي يصل موريتانيا للمشاركة في المؤتمر القاري حول تعليم وتمكين الشباب

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة في المؤتمر القاري حول تعليم وتمكين الشباب، تحت عنوان "تعليم وتأهيل شبابنا من أجل أفريقيا مزدهرة ومتكاملة وديناميكية"، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيشارك وزير الشباب والرياضة إلى جانب قادة بعض الدول وممثلين عن دول أخرى، وعدد من الوفود الدولية في المؤتمر القاري، والذي يقام خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الحالي، بقصر المؤتمرات الجديد بالعاصمة نواكشوط.

ومن المتوقع أن يلقي الوزير كلمة خلال المؤتمر، يستعرض فيها جهود مصر في مجال تمكين الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص عمل لهم، كما سيبحث مع نظرائه من الوزراء الأفارقة سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في هذا المجال.

الشباب والرياضة تعلن توصيات النسخة السابعة للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توصيات النسخة السابعة للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، والذي جاء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي انعقد بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في الرياضة والصناعة من مختلف الدول العربية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه التوصيات تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق نهضة شاملة في مجالي الاستثمار والصناعة الرياضية، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون العربي وتطوير الرياضة كرافد اقتصادي أساسي في المنطقة.

الشباب والرياضة تعلن توصيات النسخة السابعة للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية
الشباب والرياضة تعلن توصيات النسخة السابعة للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

جاءت أبرز التوصيات الملتقى الدولي للاستثمار الرياضي في توطين الصناعات الرياضية بالتشديد على أهمية توطين الصناعات الرياضية في الدول العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي كهدف إقليمي مشترك.

كما تضمنت التوصيات إنشاء هيئة عربية مشتركة تُعنى برعاية الصناعات الرياضية باستثمارات عربية مشتركة، بهدف سد احتياجات السوق العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي، بجانب التنسيق مع مراكز البحوث لإعداد كوادر فنية متخصصة تتناسب مع البيئة العربية واحتياجاتها.

الملتقى أوصى بوضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات الصناعة الرياضية، بما يسهم في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات الرياضية، والتأكيد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في الرياضة العربية، كما أوصى المشاركون بإنشاء إطار قانوني ومحكمة اقتصادية لحل النزاعات الاستثمارية المتعلقة بالرياضة على المستوى العربي.

دعا الملتقى الدولي للاستثمار والصناعات الرياضية بزيادة الاستثمار في الرياضات المستحدثة والألعاب الإلكترونية، للاستفادة من عوائدها الاقتصادية الكبيرة، بجانب التشديد على ضرورة تحويل المنشآت الرياضية إلى منشآت مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة لخفض التكاليف التشغيلية، وإنشاء أقسام للهندسة الرياضية في الجامعات العربية لتأهيل متخصصين في تصميم وتطوير المنشآت الرياضية.

وفي ختام الملتقى أعلن محيى معروف الأمين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي أن النسخة القادمة سيكون عنوانها الرياضات البحرية العالمية تحت عنوان الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية النسخة الثامنة والمتوقع انعقادها فى العاصمة الأدارية الجديدة

وأشاد المشاركون بتضامن الدول العربية لدعم استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2024، مؤكدين أن هذا الحدث يمثل فرصة لتحقيق مكاسب مشتركة تعزز مكانة الرياضة العربية على الساحة الدولية.

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