شاهد استقبال وزارة الشباب والرياضة لأبطال مصر بعد التتويج ببطولة العالم للإسكواش

أوفد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدًا رسميًّا لاستقبال منتخب مصر للإسكواش بعد تحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتتويج ببطولة العالم للفرق للرجال والسيدات.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي،والدكتور عبد الأول محمد مدير عام المنتخبات القومية بالوزارة.

ويعد هذا اللقب الرابع على التوالي لمنتخب الرجال والسابع في تاريخه في الاسكواش، بينما توج منتخب السيدات بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه.

أشرف صبحي: دعمنا للرياضة مستمر وتكريم أبطال الإسكواش تأكيد لريادة مصر العالمية

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذا الإنجاز يعكس التفوق المصري في لعبة الإسكواش، ويُبرز التزام الوزارة بدعم الأبطال الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية. وأضاف: "إن الفوز بهذه البطولة هو دليل على تميز المواهب المصرية وقدرتها على الحفاظ على الريادة العالمية في لعبة الإسكواش، خاصة مع اقتراب دخولها البرنامج الأولمبي في أوليمبياد لوس أنجلوس القادمة."

وأشار الوزير إلى أن بطولة العالم هذا العام تحمل أهمية خاصة، حيث أُقيمت للمرة الأولى في نفس العام ونفس المدينة لكل من منافسات الرجال والسيدات، بعدما كانت تُقام منفصلة في السنوات الفردية والزوجية.

ويُعد هذا التتويج الأول تحت رئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، التي قادت بعثة المنتخب نحو تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وسط إشادة واسعة بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به اللاعبون.

وجاءت قائمة أبطال منتخب مصر المتوجين بالبطولة على النحو التالي:

نور الشربيني

هانيا الحمامي

روان العربي

أمينة عرفي

علي فرج

مصطفى عسل

مازن هشام

كريم عبد الجواد

وقاد المنتخب المدير الفني الكابتن هشام العطار، فيما ترأست البعثة المهندسة آمنة الطرابلسي، التي أكدت أن هذا الفوز يعكس قوة الإسكواش المصري وقدرته على تحقيق المزيد من البطولات في السنوات المقبلة.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في تاريخ اللعبة، خاصة مع إعلان دخول الإسكواش ضمن الألعاب الأولمبية في دورة لوس أنجلوس 2028، ما يفتح الباب أمام أبطال مصر للتألق على الساحة الأولمبية.

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