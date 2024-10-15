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خارج الحدود

شخص خطر على المجتمع، فيسبوك يحظر اسم حميدتي قائد مليشيا الدعم السريع

حميدتي، فيتو
حميدتي، فيتو

حظر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اسم قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتى" وأزلت شركة ميتا المالكة للموقع العلامة الزرقاء من حسابه الخاص.

 

فيسبوك يحظر اسم حميدتي مليشيا الدعم السريع

وعند محاولة البحث عن اسم حميدتي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتلقى المستخدم رسالة تحذير من الموقع، أن المصطلح الذي بحث عنه يقترن بنشاطات أفراد خطرين، ومنظمات خطرة، بما يخالف القواعد المعمول بها على الموقع.

إشعار فيسبوك عن اسم حميدتي، فيتو

وكانت شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قررت في نهاية سبتمبر الماضي، فرض قيود على أخبار مليشيا الدعم السريع السودانية التي يقودها دقلو.

 

مجلس السلام والأمن الإفريقي يندد بحصار الفاشر

وطالب مجلس السلم والأمن الإفريقي، ميلشيا الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر على وجه السرعة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان في السودان، الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وندَّد المجلس بالاشتباكات العنيفة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في دارفور، في وقت طلب فيه المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الإفريقي في السودان ببورتسودان.

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