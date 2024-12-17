فحص 791 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الحرية بالبحيرة (صور)

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الحرية بحوش عيسى، وذلك على مدار يومين، تم خلالها الكشف على 791 مواطنا من خلال 5 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية بقرية الحرية بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية مجانية بقرية الحرية بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية مجانية بقرية الحرية بالبحيرة، فيتو

تخصصات متنوعة للكشف على 791 مواطنا ضمن القافلة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادة الباطنة 253 - عيادة الأطفال 242- الجراحة 121 - النساء 67 - العظام 108) بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.





قافلة طبية مجانية بقرية الحرية بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية مجانية بقرية الحرية بالبحيرة، فيتو

قافلة طبية مجانية بقرية الحرية بالبحيرة، فيتو



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة وفي إطار المبادرة الرئاسية " بداية " للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متميزة ومجانية تصل إلى جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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