صحة البحيرة تشارك في المؤتمر الدولي الثاني للصحة والسكان والتنمية البشرية (صور)

شارك وفد مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اليوم فى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي يتم تنظيمه فى العاصمة الإدارية في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024.

يهدف المؤتمر إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني، الإستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، تعزيز الصحة والرفاهية والعدالة، بناء مستقبل مرن ومستدام وتحويل المعرفة إلى أثر ملموس.

صحة البحيرة تشارك بالمؤتمر الدولي للصحة والسكان، فيتو





ويتضمن المؤتمر عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية يحاضر بها 803 من الخبراء المتخصصين العالميين والمحليين، حيث يفتح المؤتمر الآفاق أمام الشركات الناشئة، ورواد الأعمال من خلال منصة ديناميكية تعرف بإسم "مركز الإبتكار" تمكنهم من عرض أفكارهم المبتكرة والمتميزة.

ويهدف إلى تعزيز الفهم العميق للإتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.

صحة البحيرة تشارك بالمؤتمر الدولي للصحة والسكان، فيتو





بالإضافة إلى تطوير خارطة طريق قابلة للتنفيذ للاستفادة من الفرص والتصدي للتحديات الرئيسية والدعوة إلى دمج برامج السكان وإعطائها الأولوية في سياق التنمية المستدامة وتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة وتعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية وايضًا تحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاهية الإجتماعية.