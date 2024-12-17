تشييع جثمان ربة منزل بعد قتلها على يد زوجها بالقليوبية



شيع أهالي قرية مرصفا جثمان الراحلة حنان هاني، التي راحت ضحية على يد زوجها في قرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة. وقد خيم الحزن على الجميع خلال مراسم الجنازة، حيث دعا الحضور الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

المتهم بقتل زوجته، كان دائم التعدي عليها بالضرب تسبب لها في كسر بالأسنان

قال والد الزوجة المقتولة على يد زوجها، في قرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إن المتهم كان دائم التعدي على نجلته بالضرب وكان قد تسبب لها في كسر بالأسنان وكدمات بالعين، وكانت تأتي لنا ونعالجها ثم يعتذر ويتوعد بعدم تكرار الأمر وتعود معه إلى منزل الزوجية.

وأشار الأب، إلى أن المتهم منع ابنته عن زيارته هي وأولادها منذ عام ونصف، متابعا أنه لم يرها سوى جثة في ثلاجة الموتى بعدما عذبها المتهم وقتلها.

وتابع الأب المكلوم: المتهم ظل يعذبها حتى الموت ثم ذهب بها إلى المستشفى لمعالجتها ولكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة، وكان على طول قافل عليها هي وأولادها البنتين الصغار حتى أصيبوا باكتئاب.

زوج يقتل زوجته بالقليوبية

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بتخلص زوج من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاونيه النقيب طه سعيد، والنقيب أحمد نصر، والنقيب كمال إبراهيم محرم، تعذيب الزوج زوجته حتى الموت، وفر هاربا، كما دلت التحريات أن المتهم والمجني عليها دائمي تعاطي المواد المخدرة والشجار الدائم.

التحقيق في واقعة قتل زوج لزوجته بالقليوبية

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق بالقليوبية، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.