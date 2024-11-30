الأحد 01 ديسمبر 2024
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أسعار برامج الحج بموسم 2025.. تبدأ من 225 ألف جنيه للبري بقرعة السياحي.. تصل إلى 220 ألفًا للداخلية.. و235 ألفًا أعلى سعر للجمعيات بدون تذاكر السفر

مناسك الحج
مناسك الحج

أعلنت الجهات العاملة بموسم الحج في مصر عن أسعار برامج الحج للموسم القادم 1446هـ 2025 والتي تضم كلا من وزارة السياحة والآثار والمنظمة لقرعة الحج السياحي، ووزارة الداخلية المنظمة لقرعة حج الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي والمنظمة لقرعة حج الجمعيات الأهلية. 

تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي

وتواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، حيث تستقبل الشركات طلبات الحج بمستوياته الثلاث الخمس نجوم والاقتصادي والبري، ويستمر تلقي رغبات المواطنين وتسجيلهم بشركات السياحة حتى يوم ٢٠ ديسمبر المقبل، استعدادا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين.

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

أسعار برامج الحج السياحي

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي وأسعار برامج الحج للموسم الحالي، وجاءت كالتالي:

  • خمس نجوم «أ» وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.
  • خمس نجوم «ب» من 250 مترا وحتى 1250 مترا من ساحة الحرم المكي بسعر 520 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «أ» موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1250 مترا بسعر 295 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.
  • بري «أ» موسم كامل فنادق مكة وحتى 1250 مترا 260 ألف جنيه.
  • بري «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه.
  • بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 225 ألف جنيه.

قرعة حج وزارة الداخلية

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية عن تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025م والمستندات والإجراءات المطلوبة من الفائزين، والتعليمات التي يجب اتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.. تُعلن الوزارة عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1446هـ/ 2025م  لإستكمال إجراءات السفر والتعليمات التي يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

تحصيل تكاليف حج القرعة

ويبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية على حساب مدفوعات حكومية مدفوعات حج القرعة.. اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 30 /11 /2024م وحتى يوم الأحد الموافق 22 /12/ 2024م.

ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (220300 مائتان وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه فقط) تكلفة الحج بدون تذكرة السفر بالطائرة "جاري تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائى لتذكرة السفر" ويتم السداد لكل فائز على حدة  فيما عدا حالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومرافقيهم الوجوبين") يكون السداد لهم معًا.. حيث يتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافيـة قد  تفرضها السلطات السعودية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية

وحددت وزارة الداخلية المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، حيث سيقوم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

  • جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 19 /2/ 2025م الموافق (20) شعبان 1446هـ، ويُراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).
  • صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.
  • البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد على (5) سنوات، مرض الأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024 /2025م وذلك للحجاج ذكور وإناث الذين تزيد أعمارهم عن (65 عاما) مواليد 18 /2 /1960م وما قبلها، أو أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

إغلاق باب التقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية

من جانبها أغلقت وزارة التضامن الإجتماعي باب التقدم لحجز برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 2025 أول أمس الخميس، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية 2025 بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير فنادق مميزة لكل المستويات على أن تكون في المنطقة المركزية للحرم، مع وجود مقرات البعثة الطبية داخل الفنادق التابعة لحجاج الجمعيات الأهلية.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024
 

  • مستوى 5 نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة تبلغ 235 ألف جنيه دون حساب تذاكر الطيران.
  • المستوى الثاني بتكلفة تبلغ 168 ألف جنيه غير شامل تذاكر الطيران.
  • المستوى الثالث بتكلفة تبلغ 151 ألف جنيه غير شامل تذاكر الطيران.
     

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