الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

المبعوث الأممي إلى سوريا يرسم خريطة للفترة الانتقالية ويحذر من كارثة

الجولاني وبيدرسون،
الجولاني وبيدرسون، فيتو

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أن دمشق بحاجة إلى عملية انتقال سياسي تضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة تشمل جميع السوريين.

سوريا تواجه واقعًا جديدًا بعد سقوط نظام بشار الأسد

ودعا جير بيدرسون، إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، بالإضافة إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الجولان المحتل.

وأضاف فى كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن، أن سوريا تواجه "واقعًا جديدًا" بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أن هناك شعورًا مشتركًا بين السوريين بأنهم يعيشون لحظة تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

كلمة المبعوث الأممي إلى سوريا أمام مجلس الأمن

وأشار، إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع مختلف الأطراف السورية لرسم مستقبل البلاد، معربًا عن قلقه من تصعيد عسكري وشيك في شمال شرقي سوريا قد يزيد من تعقيد الوضع الانساني والميداني.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، إن الاستقرار ما زال هشًا في عدد من المدن السورية، مشيرًا إلى استمرار الأعمال العدائية ونزوح المدنيين.

وأضاف بيدرسون، أن النزاع في سوريا لم ينته، وأن أي تصعيد عسكري في البلاد يمكن أن يكون كارثيًا، داعيًا إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع الأراضي السورية.

 

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