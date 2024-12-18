مواجهات القمة في الدوريات الكبرى في أوروبا، ليفربول وتشيلسي يتنافسان على زعامة البريميرليج، سقوط برشلونة يشعل الليجا ومنافسة قوية في الدوري الإيطالي

تستمر المنافسة في دوريات أوروبا الكبرى مع انتصاف الموسم الحالي وسط صراع قوي لحصد اللقب الأقوى سواء في إنجلترا أو إسبانيا أو إيطاليا.

صراع الدوري الإنجليزي

وتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون بعد انتهاء الجولة السادسة عشرة.

1- ليفربول 36 نقطة

2- تشيلسي 34 نقطة

3- آرسنال 30 نقطة

4- نوتينجهام فورست 28 نقطة

5- مانشستر سيتي 27 نقطة

6- بورنموث 25 نقطة

7- أستون فيلا 25 نقطة

8- فولهام 24 نقطة

9- برايتون 24 نقطة

10- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

11- برينتفورد 23 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 19 نقطة

15- كريستال بالاس 16 نقطة

16- إيفرتون 15 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- إبسويتش تاون 12 نقطة

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

صراع هدافي الدوري الإنجليزي

حافظ محمد صلاح نجم لفيربول وهالاند لاعب مانشستر سيتي علي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل إقامة مباراة بورنموث ضد وست هام في ختام الجولة الـ 16 وغياب الثنائي عن التهديف بالجولة.

محمد صلاح، ليفربول 13 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 13 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 11 هدفًا.

بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

يوان ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 7 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 7 أهداف.

جيمس ماديسون، توتنهام، 7 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 7 أهداف.

ولم ينجح الثنائي محمد صلاح جناح ليفربول، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في زيادة رصيدهما التهديفي في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الـ 16.

الليجا تشتعل

فاز فريق ليجانيس على نظيره برشلونة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني.

ومع انتهاء الجولة الـ 17 يواصل برشلونة صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، وهو نفس رصيد فريق أتلتيكو مدريد الذي يتواجد في المركز الثاني، أما ريال مدريد صاحب المركز الثالث جمع 37 نقطة حتى الآن.

ولكن هذه النتائج تخدم أتلتيكو مدريد وريال مدريد بالأخص وأنهما لعبا مباراة واحدة أقل من برشلونة صاحب الصدارة، إذ لعب الفريق الكتالوني حتى الآن 18 مباراة، أما فرق مدريد لعبوا 17 مباراة فقط.

اشتعال المنافسة في الدوري الإيطالي

وفي إيطاليا أسدل الستار علي منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، والتي تشهد منتفسة قوية بين أكثر من فريق لاعتلاء القمة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 16

1- أتالانتا، 37 نقطة.

2- نابولي، 35 نقطة.

3- إنتر ميلان، 34 نقطة.

4- فيورنتينا، 31 نقطة.

5- لاتسيو، 31 نقطة.

6- يوفنتوس، 28 نقطة.

7- بولونيا، 25 نقطة.

8- ميلان، 24 نقطة.

9- أودينيزي، 20 نقطة.

10- إمبولي، 19 نقطة.

11- تورينو، 19 نقطة.

12- روما، 16 نقطة.

13- جنوى، 16 نقطة.

14- ليتشي، 16 نقطة.

15- بارما، 15 نقطة.

16- كومو، 15 نقطة.

17- هيلاس فيرونا، 15 نقطة.

18- كالياري، 14 نقطة.

19- مونزا، 10 نقاط.

20- فينيزيا، 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

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