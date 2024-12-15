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رياضة

زيدان: عدم تواجد محمد صلاح في جائزة الأفضل بأفريقيا ظلم كبير (فيديو)

محمد زيدان
محمد زيدان

قال محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند السابق: إن عدم تواجد محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني في القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي ظلم كبير جدا.

وواصل في فيديو خاص لـ “فيتو” على هامش تواجده في المغرب لحضور حفل الأفضل في إفريقيا: “عمر مرموش يقدم أداء مميز جدا ولكن في الفترة الأخيرة فقط وأظن أن الوحيد الذي ظلم لعدم تواجده في القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي هو محمد صلاح فقط”.

 وأضاف: الجيل الماضي لمنتخب مصر أنا أطلق عليه جيل الذهب لأنه حقق بطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية 2006-2008-2010 كأول منتخب يفعلها عبر التاريخ.

وأشار إلى أنه يتمنى التوفيق للجيل الحالي مع منتخب مصر وأن يحصد لقب كأس أمم أفريقيا بعد غياب أكثر من 14 سنة عن خزائن الفراعنة.

وأتم حديثه: أهنئ دولة المغرب على استضافة كأس العالم 2030 فهو حدث كبير جدا وهي بلد تمتاز بالحضارة والثقافة.

 

أساطير الكرة الأفريقية في حفل الكاف 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأحد، توجيه الدعوة لعدد من نجوم كرة القدم بالقارة السمراء، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل، الذي سيقام غدا الاثنين بمدينة مراكش المغربية.

وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وذكر كاف، عبر موقعه الرسمي، أن الحفل يحضره  عدد من أساطير إفريقيا، في الماضي والحاضر، منهم لاعب الوسط المالي السابق، سيدو كيتا، الذي خاض أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده، وكان نجما لبرشلونة بين عامي 2008 و2012.

وتابع: "يحضر أيضا محمد زيدان، الفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين متتاليتين، مع منتخب مصر، في عامي 2008 و2010، وبطولة الدوري الألماني مرتين متتاليتين مع بوروسيا دورتموند، في عامي 2011 و2012، مما أظهر براعة كرة القدم المصرية".

وأردف: "تم الوجيه الدعوة أيضا إلى فيكتور وانياما، أحد أعمدة كرة القدم الكينية، بجانب بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر، العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا".

وواصل كاف: "كذلك تمت دعوة مهاجمة جنوب إفريقيا السابقة، بورتيا موديسي، التي سجلت 101 هدف لبلادها، إلى جانب نجمة غانا السابقة، ألبرتا ساكي، ومهاجمة غينيا الاستوائية السابقة، جينوفيفا أنونمان".

كما يحضر الأنجولي فابريس أكوا "الذي قاد منتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2006 بألمانيا".

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