الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

فتاة سورية تنتفض في وجه المبعوث الأممي (فيديو)

بيدرسون، فيتو
بيدرسون، فيتو

 انتفضت فتاة سورية في وجه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أثناء زيارته الأولى لدمشق بعد سقوط نظام بشار.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي فتاة سورية وهي تصرخ في وجه بيدرسون وتطرده والوفد المرافق له أثناء زيارتهم سجن صيدنايا بدمشق، تقول لهم: "بعد شو جيتو؟ ما عاد بدنا إياكم انقلعوا"، مضيفة: "درب يسد ما يرد"، بما معناه "روحة بلا رجعة".

وأمس أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات على سوريا من أجل أن تتضافر الجهود لبناء البلاد.

 

المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو الى رفع العقوبات عنها

 وشدد بيدرسون على أن التغيير السياسي في سوريا سيقوم به السوريون أنفسهم، داعيا إلى التعاون بين السوريين من أجل تخطي هذه المرحلة.

ودعا بيدرسون من دمشق التي يزورها للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، قائلا إنه يجب أن نرى عدالة ناجزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان أن يكون ذلك عبر نظام قضائي ذي مصداقية وأن لا تكون هناك أي أعمال انتقام.

 

تحديات كبيرة تواجه سوريا خلال الفترة الأخيرة 

وذكر أن من بين التحديات التي تواجهها سوريا، إعادة تشغيل المؤسسات وتفعيلها وتوفير الخدمات وسيادة القانون والأمن، وهي أمور هامة للغاية.

وأضاف: كلنا نعلم أن سوريا تمر بأزمة إنسانية كبرى وعلينا ضمان توفير مساعدات إضافية وبشكل فوري للشعب في سوريا واللاجئين.

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