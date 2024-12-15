أكدت إدارة العمليات العسكرية في سوريا اليوم الأحد، أن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع بحث مع مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون ضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

الجولاني يبحث مع بيدرسون خارطة طريق لسوريا ما بعد الأسد

وقالت إدارة العمليات العسكرية إن الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني، بحث مع مبعوث الأمم المتحدة أيضا الحاجة لإعادة النظر في خارطة طريق وضعها مجلس الأمن في 2015.

ويزور مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون دمشق، وأكد لدى وصوله الأحد إلى العاصمة السورية، أن العملية السياسية "يجب أن تكون شاملة ويقودها السوريون بأنفسهم"، معربا عن أمله في إنهاء العقوبات المفروضة على البلد قريبا.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن بيدرسون قوله: "نحن على تواصل مع كافة أطياف الشعب السوري، ولا نريد أي عمليات انتقامية في سوريا"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

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