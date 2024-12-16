المبعوث الأممي إلى سوريا: نأمل في نهاية سريعة للعقوبات

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات على سوريا من أجل ان تتضافر الجهود لبناء البلاد.

المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو الى رفع العقوبات عنها

وشدد بيدرسون على أن التغيير السياسي في سوريا سيقوم به السوريون أنفسهم، داعيا إلى التعاون بين السوريين من أجل تخطي هذه المرحلة

ودعا بيدرسون من دمشق التي يزورها للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، قائلا إنه يجب أن نرى عدالة ناجزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان أن يكون ذلك عبر نظام قضائي ذي مصداقية وأن لا تكون هناك أي أعمال انتقام.

تحديات كبيرة تواجه سوريا خلال الفترة الأخيرة

وذكر أن من بين التحديات التي تواجهها سوريا، إعادة تشغيل المؤسسات وتفعيلها وتوفير الخدمات وسيادة القانون والأمن، وهي أمور هامة للغاية.

وأضاف: كلنا نعلم أن سوريا تمر بأزمة إنسانية كبرى وعلينا ضمان توفير مساعدات إضافية وبشكل فوري للشعب في سوريا وللاجئين.

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