الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: إحالة ملف التحول إلى الدعم النقدي للحوار الوطني لدراسة تطبيقه

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إحالة ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إلى مجلس الحوار الوطني، بهدف وضع التصورات والاقتراحات المتعلقة بتطبيق هذه المنظومة.  

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة في انتظار المخرجات النهائية التي سيقدمها الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي، تمهيدًا لدراسة إمكانيات تطبيقه على أرض الواقع.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا الملف في تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدعم النقدي الدعم العينى المؤتمر الصحفي الأسبوعي

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