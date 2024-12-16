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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا مع لجنة مراجعة موقف التقنين

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة الخاصة بمراجعة ملف التقنين والمُوفَدة من وزارة التنمية المحلية وهيئة الخدمات الحكومية والجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمراجعة موقف التقنين بالمحافظة طبقًا لخطة وزارة التنمية المحلية، بحضور محمود عبد الغفار وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وثروت محمد ونيفين جرجس ممثلي هيئة الخدمات الحكومية، ومحمد فوزي مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

حيثُ اطلعت نائب محافظ الوادى الجديد، على أعمال اللجنة وتقرير الجولة الميدانية لمركز الخارجة، وشهد الاجتماع مناقشة المتحصلات والمتأخرات، وبحث العقبات والمعوقات التي تواجه ملف التقنين بالمحافظة لتذليلها وتيسيرها.

وأوضحت نائب المحافظ أن اللجنة تستكمل أعمالها على مدار اليوم والغد بزيارة باقي مراكز المحافظة؛ للانتهاء من مراجعة كافّة ملفات التقنين وموقف السداد والأراضي المستردة.

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