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خارج الحدود

ترامب: احتمال الحرب مع إيران يمكن أن يحدث، ولن نتخلى عن أوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة تايم حول احتمالات الحرب مع إيران: أي شيء يمكن أن يحدث.

عقد صفقة بشأن أوكرانيا 

وخلال رده  على سؤال حول ما إذا كان سيتخلى عن أوكرانيا ، قال ترامب أريد عقد صفقة والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي عدم التخلي عنها.

جدير بالذكر أن شبكة "CBS NEWS" أفادت بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الذي سيقام في 20 يناير 2025.

 ترامب يدعو الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل

وجاء في منشور الشبكة نقلًا عن مصادر: "دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل".

وأشارت الشبكة إلى أن فريق الرئيس القادم، المسؤول عن حفل التنصيب، يخطط لدعوة ضيوف أجانب آخرين إلى حفل أداء ترامب اليمين الدستورية، وعلى وجه الخصوص قد يحضر هذا الحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين

وسبق أن انتقد ترامب مرارا وتكرارا السياسة الاقتصادية للصين وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.

وردت الصين على تعهد ترامب بالقول إنه "لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية كما أن العالم لن يستفيد من ذلك".

وأبدت بكين استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية وبناء اقتصاد عالمي مفتوح ودعم التنمية المستدامة وجمع الدول معا لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار المشترك وبناء مجتمع يؤمن بمستقبل مشترك للبشرية، على حد تعبير المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينج يو.

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إيران ترامب الحرب مع إيران الرئيس الصيني أوكرانيا

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