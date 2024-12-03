حصاد الدوري الممتاز بعد الجولة الرابعة.. 17 هدفا حصيلة الأسبوع.. الزمالك الأقوى هجوما وغزل المحلة الأضعف دفاعا.. 5 أندية لا تعرف الفوز ورحيل مدربين.. ورقم مميز للأهلي والمصري

الدوري المصري، شهدت الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز تسجيل 17 هدفا، فيما انتهت مباراتين بالتعادل السلبي.

وتُعد الجولة الرابعة هي ثاني أكثر الجولات تسجيلًا للأهداف 17 هدفا بعد الجولة الأولى التي شهدت إحراز 21 هدفا.

كما شهدت الجولة الرابعة من الدوري المصري، إهدار ضربتين جزاء لصالح الإسماعيلي أمام إنبي، وشهدت الجولة إشهار البطاقة الحمراء مرتين لخالد أبو زيادة لاعب بتروجيت ويحيى زكريا لاعب غزل المحلة.

رحيل 2 مدربين بعد الجولة الرابعة

وشهدت الجولة الرابعة من الدوري المصري رحيل عدد 2 مدربين بعدما أعلن نادي إنبي، رحيل سيد ياسين، عن القيادة الفنية للفريق البترولي، وتولي محمد إسماعيل بدلا منه.

فيما قدم أحمد عيد عبد الملك استقالته من تدريب غزل المحلة، بعد الهزيمة القاسية أمام الزمالك برباعية نظيفة.

وتشهد مسابقة الدوري المصري عدم استطاعة 5 فرق تحقيق الانتصار حتى الآن وهم الجونة، مودرن سبورت، بتروجيت، البنك الأهلي، وحرس الحدود.

الزمالك بدون تعادل

ويعد فريق الزمالك هو الفريق الوحيد في مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي لم يحقق أي تعادل خلال بطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري 2024-2025.

وحقق الزمالك الفوز في ثلاث مباريات وتلقي الخسارة في مباراة واحدة خلال مشواره ببطولة الدوري دون التعادل في أي مباراة حتي الآن فيما يعد الجونة ومودرن سبورت أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بواقع 3 مباريات لكل منهما.

صيام الجونة

غاب نادي الجونة عن التهديف في الدوري المصري للمباراة الرابعة علي التوالي في ظاهرة غريبة بالمسابقة المحلية.

وتعادل الجونة في ثلاث مباريات سلبيا أمام زد والمصري وسموحة فيما تلقي الخسارة بهدف واحد أمام غزل المحلة.

وافتتح الجونة مشواره في الدوري بالتعادل السلبي مع زد، ثم التعادل مع المصري البورسعيدي بنفس النتيجة ثم الخسارة أمام غزل المحلة 1-0، وأخيرا التعادل السلبي مع سموحة بالاسكندرية بالجولة الرابعة.

الأهلي والمصري البورسعيدي بدون خسارة

حافظ الأهلي والمصري البورسعيدي علي سجلهما خاليا من الخسارة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور الجولة الرابعة.

الخسارة الأولي لثلاث أندية

وشهدت الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الخسارة الأولي لكل من بيراميدز والاتحاد السكندري ومودرن سبورت فيما تعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا وحقق المصري الفوز علي بيراميدز ليحافظ الثنائي الأهلي والمصري علي سجلهما خاليا من الخسارة في المسابقة المحلية حتي الآن.

وشهدت الجولة الرابعة خسارة مودرن سبورت 4-1 أمام سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز أمام المصري 1-0، والاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش 1-0.

المصري الأقوى دفاعا

حافظ المصري البورسعيدي على نظافة شباكه بعدم استقبال أي هدف بعد مرور الجولة الرابعة من الدوري الممتاز كأقوى خط دفاع بالمسابقة.

غزل المحلة الأضعف

وعلى الجانب الآخر أصبح فريق غزل المحلة بعد الخسارة القاسية أمام الزمالك برباعية نظيفة هو أضعف خط دفاع في الدوري المصري بعدما استقبلت شباكه عدد 7 أهداف بعد مرور الجولة الرابعة.

الزمالك أقوى هجوما

وحقق الزمالك رقما مميزا بعد الفوز علي غزل المحلة 4-0 في ختام الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأصبح الزمالك هو الأقوى هجوما في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 بعد مرور الجولة الرابعة بعدما نجح في إحراز 9 أهداف ويليه الأهلي وسيراميكا ولكل منهما 7 أهداف.

نتائج الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا 4 - 1 مودرن سبورت

زد اف سي 2 - 0 حرس الحدود

الاتحاد السكندري 0 - 1 طلائع الجيش

البنك الأهلي 0 - 0 الأهلي

إنبي 1 - 0 الإسماعيلي

سموحة 0 - 0 الجونة

المصري البورسعيدي 1 - 0 بيراميدز

بتروجت 1 - 2 فاركو

غزل المحلة 0 - 4 الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط

2- الزمالك 9 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 7 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- الجونة 3 نقاط

15- مودرن سبورت 3 نقاط

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة



جدول ترتيب الدوري المصري

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.