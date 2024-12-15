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محافظات

مصرع مزارع داخل دراسة غلال في الوادي الجديد

أرشيفية، ڤيتو
أرشيفية، ڤيتو

لقي مزارع مصرعه، في حادث هرس داخل دراسة غلال، مساء اليوم الأحد، في قرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمستشفى الفرافرة المركزي توفي في مزرعة داخل دراسة غلال.

تبين مصرع محمود جابر جاد الرب، 40 عامًا، داخل دراسة غلال بعد هرس جسده داخلها خلال عمله بحقل زراعة بقرية 13 التابعة لمركز الفرافرة.

وجرى وضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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