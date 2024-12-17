الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل بحدائق القبة

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

 أمرت  نيابة حدائق القبة بحبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزتهما (مبلغ مالى، كمية من السجائر، عدد من كروت الشحن فئات مختلفة، مقص حديدى، سلاح أبيض)


 

واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما متحصلات وقائع السرقة. 


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت  النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حدائق القبة سرقة المتاجر قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة

مواد متعلقة

الحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالأميرية

حبس عصابة سرقة بضائع سيارات النقل في مدينة بدر

حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية في المطرية

الأكثر قراءة

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

بالأسماء.. النقل تنقل ملكية طريق بني مزار وتنزع ملكية أراضٍ وعقارات لمحور شمال الأقصر

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

معرض تراثنا، كرنفال منتجات التراث المصري.. ومصر تشهد أكبر تجمع لمنتجات الصعيد

حبس عصام صاصا وشقيقه سنة مع الإيقاف في تزوير توكيل

موقف أكرم توفيق من التجديد للأهلي وتطورات عرض بيراميدز

مذيعة الـ CNN تثير الغضب مجددًا.. بثت تقريرا مزيفا عن سوريا ومطالبات بمنع دخول كلاريسا الدول العربية

منوعات

المزيد

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد وصولها إلى 450 مليار دولار.. مصادر ثروة إيلون ماسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية