القبض على 8 لصوص من بينهم سيدة لارتكاب جرائم سرقات بالعاصمة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عصابات لسرقة المتاجر والسيارات والمساكن بمناطق متفرقة.

كان مدير أمن القاهرة تلقي اخطارا يفيد بتمكن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما (مبلغ مالى، كمية من السجائر، عدد من كروت الشحن فئات مختلفة، مقص حديدى، سلاح أبيض).

وإعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما متحصلات وقائع السرقة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

القبض على بائع سرق سيارة من داخل مركز صيانة بمدينة نصر

كما تم ضبط بائع، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص من داخل أحد مراكز الصيانة الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث عقب سرقة مفتاح التشغيل الخاص بها بأسلوب “المغافلة”، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة سرقة البضائع من صناديق السيارات فى مدينة بدر

وضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، الأدوات المستخدمة فى السرقة)، وإعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

القبض على سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول

كما تم ضبط إحدى السيدات؛ بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامها بسرقة (بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن أحد الأشخاص، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئى النية (4 أشخاص) أمكن ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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