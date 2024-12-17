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حوادث

الحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالأميرية

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

 قضت محكمة جنح الأميرية بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين تخصص في سرقة الهواتف المحمول من المواطنين بالحبس عامين

 

سرقة هواتف المواطنين بالأميرية

 وكانت  الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط 4 عاطلين لقيامهم بارتكاب 4 وقائع  سرقة الهواتف المحمول من المواطنين بأسلوب الخطف حال سيرهم بدائرة القسم.

كما أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، واعترف بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب والتصرف فى الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح الأميرية سرقة الهواتف المحمول الادارة العامة لمباحث القاهرة قسم شرطة الأميرية النيابة العامة

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