الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتفقد الخدمات والمشروعات في أطفيح (صور)

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
ads

 قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة موسعة بمركز أطفيح للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة سير المشروعات الجارية.

 

التركيز على تحسين الخدمات

 شملت جولة نائب محافظ الجيزة تفقدًا ميدانيًا لكفر حلاوة سيرًا على الأقدام، حيث التقى بعدد كبير من الأهالي واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم.

 كما شدد على أهمية الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وتابع نائب محافظ الجيزة أيضًا سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية لمركز أطفيح، والتي تشمل رصف 54 شارعًا ببلاط الإنترلوك، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، كما تفقد نائب محافظ الجيزة أعمال تجارب التشغيل بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الكداية، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية.

 

رافق نائب المحافظ خلال الجولة عدد من المسؤولين، منهم عز أمين رئيس مركز أطفيح، ونجلاء فتحي مدير عام الصرف الصحي بأطفيح، وأنور معوض مدير مشروعات مركز أطفيح بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

وأكد نائب المحافظ على استمرار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز أطفيح، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق ذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الصرف الصحى عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات المبادرة الرئاسية مياه الشرب والصرف الصحي نائب محافظ الجيزة

مواد متعلقة

الجيزة تضبط مخالفات تموينية بـ 12.3 مليون جنيه

الجيزة تضبط 31 ميكروباصا مخالفا على طريق مصر أسيوط الزراعي

الجيزة تشن حملات مكثفة على المنشآت السياحية غير المرخصة بالعمرانية (صور)

أخبار مصر اليوم، رئيس الوزراء يصدر قرارات هامة بشأن البورصة، الصحة تعلن عن أمل جديد لمرضى التليف الكيسي، تحذير من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بخليج العقبة

الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة إشغالات المقاهي والكافيهات بالبدرشين (صور)

محافظ الجيزة للمواطنين: إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم (صور)

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر

الأكثر قراءة

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

بالأسماء.. النقل تنقل ملكية طريق بني مزار وتنزع ملكية أراضٍ وعقارات لمحور شمال الأقصر

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

ميدو يكشف سر عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا ويهاجم الكاف

حبس عصام صاصا وشقيقه سنة مع الإيقاف في تزوير توكيل

معرض تراثنا، كرنفال منتجات التراث المصري.. ومصر تشهد أكبر تجمع لمنتجات الصعيد

موقف أكرم توفيق من التجديد للأهلي وتطورات عرض بيراميدز

مذيعة الـ CNN تثير الغضب مجددًا.. بثت تقريرا مزيفا عن سوريا ومطالبات بمنع دخول كلاريسا الدول العربية

منوعات

المزيد

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد وصولها إلى 450 مليار دولار.. مصادر ثروة إيلون ماسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

دار الإفتاء توضح مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم في الشريعة الإسلامية وشروط ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية