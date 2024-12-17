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أخبار مصر

الجيزة تضبط 31 ميكروباصا مخالفا على طريق مصر أسيوط الزراعي

سيارات السرفيس، فيتو
سيارات السرفيس، فيتو

 تمكن جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة، بقيادة اللواء حازم لاشين، من ضبط 31 ميكروباصًا مخالفًا على طريق مصر أسيوط الزراعي.

جاءت هذه الحملة المكثفة بالتنسيق مع مرور المنطقة الجنوبية بقيادة النقيب حسني حسين والأمين باهر حسونة، حيث أسفرت عن ضبط عدد كبير من الميكروباصات التي كانت تمارس مخالفات متنوعة، منها تقطيع خطوط السير، وتحصيل أجرة زيادة من الركاب، والوقوف في مواقف عشوائية.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكدت مصادر مطلعة أن جميع المخالفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك بهدف ردع المخالفين وحماية حقوق المواطنين.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة من الحملات التي ينفذها جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة لضبط المخالفات المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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المخالفات المرورية جهاز السرفيس والنقل الجماعي حماية حقوق المواطن محافظة الجيزة مخالفات المرور

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