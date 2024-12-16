الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة إشغالات المقاهي والكافيهات بالبدرشين (صور)

شهدت مدينة البدرشين حملات مكثفة من قبل محافظة الجيزة لإنهاء ظاهرة إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات على الأرصفة والشوارع الرئيسية.

واستهدفت هذه الحملات عددًا من الشوارع الحيوية بالمدينة، من بينها شارع بورسعيد وطريق ميت رهينة وطرق المريوطية والعزيزية.

إعادة الانضباط إلى الشوارع بالبدرشين

وتهدف هذه الحملة إلى إعادة الانضباط إلى الشوارع، وتوفير مساحات للمشاة، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة. كما تأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى المواطنين من هذه الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتسبب ازدحامًا شديدًا.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف لضمان عدم عودة هذه المخالفات، ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات.

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