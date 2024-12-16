الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة إشغالات المقاهي والكافيهات بالبدرشين (صور)

حملة البدرشين
حملة البدرشين

شهدت مدينة البدرشين حملات مكثفة من قبل محافظة الجيزة لإنهاء ظاهرة إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات على الأرصفة والشوارع الرئيسية.

 واستهدفت هذه الحملات عددًا من الشوارع الحيوية بالمدينة، من بينها شارع بورسعيد وطريق ميت رهينة وطرق المريوطية والعزيزية.

إعادة الانضباط إلى الشوارع بالبدرشين

وتهدف هذه الحملة إلى إعادة الانضباط إلى الشوارع، وتوفير مساحات للمشاة، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة. كما تأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى المواطنين من هذه الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتسبب ازدحامًا شديدًا.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف لضمان عدم عودة هذه المخالفات، ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة مدينة البدرشين ميت رهينة ازالة اشغالات

مواد متعلقة

محافظ الجيزة للمواطنين: إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم (صور)

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر

محافظ الجيزة: انتهاء الأعمال السطحية لمشروع المترو بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي

وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء

محافظ الجيزة يتفقد سوق اليوم الواحد بالعمرانية (فيديو)

سوق اليوم الواحد بالعمرانية يفتح أبوابه للمواطنين

الأكثر قراءة

حروب وثورات وعفاريت، بسنت يوسف: أحداث غريبة في 2025 لم تحدث من 5000 عام

شعبة المخابز تكشف موعد تطبيق الدعم النقدي على الخبز (فيديو)

رئيس لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: "إللي عنده دور برد مينزلش الشغل"

زيزو يهاجم كاف بعد خسارة جائزة "الأفضل": نعلم جميعا كيف تسير الأمور

حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024 (بث مباشر)

عمرو الجنايني تعليقا على خسارة زيزو لقب الأفضل بأفريقيا: ناس قالت الـ9 أصغر من الـ7

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

منوعات

المزيد

توقف محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران لهذا السبب

شركة يابانية تخطط لإنتاج مشروب كحولي فضائي

مركبة برسفيرنس تحقق إنجازا تاريخيا على سطح الكوكب الأحمر

وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الاثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 16-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الرشوة جريمة ومكافحتها واجب ديني ووطني

سبب نزول سورة المزمل وفضلها والأحاديث الواردة فيها

أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية