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أخبار مصر

الجيزة تضبط مخالفات تموينية بـ 12.3 مليون جنيه

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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شهدت  محافظة الجيزة حملات رقابية مكثفة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن نتائج إيجابية في ضبط المخالفات التموينية وحماية حقوق المستهلك.

وأكد د المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية هذه الحملات في مكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأوضح أن الحملات استهدفت مختلف القطاعات التموينية، بما في ذلك المخابز، والمحال العامة، والأسواق، ومحطات الوقود.

أبرز نتائج الحملات

تم تحرير 1825 محضرًا تموينيًّا، وشملت المخالفات التلاعب في أرصدة الدقيق المدعم، وعدم الالتزام بأوزان ومواصفات الخبز، ومخالفات متنوعة أخرى، كما تم تحصيل غرامات بـ 12.3 مليون جنيه من المخابز المخالفة.
 

تم أيضا ضبط 2391 مخالفة تموينية، شملت التلاعب بالأسعار، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، وشملت المضبوطات أطنانًا من الدقيق والسكر والزيت والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الجيزة استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومكثف، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

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