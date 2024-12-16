ضبط ورشة لتجميع زيوت الطعام المستعملة بدون ترخيص في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية وبتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على ورش تجميع الزيوت المستخدمة حرصا على عدم إعادة تدويرها مرة أخرى حفاظا على صحة المواطنين.

قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له أحمد شكرى ومحمود راشد مفتشى الادارة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات تموينية.

أسفرت عن ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتجميع زيوت طعام سبق استخدامها بدون ترخيص وتم التحفظ على الكميات ١٠ طن زيت طعام سبق استخدامه و١٧ برميل زيت طعام سبق استخدامه زنة البرميل ١٠٠ كجم بإجمالي ١١٧٠٠ طن زيت

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة



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