وزير التموين: طرح كراتين سلع غذائية لتلبية احتياجات المواطنين بالبحيرة

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة "دلتا ماركت" التابعة لها، طرح ثلاثة نماذج من كراتين السلع الغذائية بأسعار متفاوتة تناسب مختلف فئات المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة في ظل توجه الوزارة لدعم الأمن الغذائي وضمان وصول السلع الأساسية بجودة عالية وسعر مناسب.

والكرتونه الأولى بسعر 400 جنيها، تشمل 11 صنفا من السلع الغذائية وتتضمن السلع التالية:

أرز: 2 كجم

مكرونة: 1 كجم

شعرية: 1 كجم

سكر: 2 كجم

دقيق ورقي معبأ: 1 كجم

فول معبأ: 500 جم

عدس تركي: 500 جم

لوبيا معبأة: 500 جم

2 صلصة قها: 300 جم

2زيت خليط: 800 مل

2ملح: 300 جم

بينما الكرتونة الثانية بسعر 500 جنيه، وتضم هذه الكرتونة 13 صنفا وتتضمن السلع الغذائية التالية:

أرز: 2 كجم

مكرونة: 1 كجم

سكر: 2 كجم

6شاي بيوتي: 40 جم

صلصة قها وديوباك: 300 جم لكل منهما

دقيق ورقي معبأ: 1 كجم

فول معبأ: 500 جم

عدس تركي: 500 جم

لوبيا معبأة: 500 جم

3زيت خليط: 800 مل

فول مدمس هارفست: 400 جم

2 سمن كهرمانة: 350 جم

أما الكرتونة الثالثة بسعر 800 جنيه، وتحتوي على مجموعة من السلع وتتضمن 12 سلعة وهي كالآتي:

أرز: 5 كجم

مكرونة: 5 كجم

شعرية: 3 كجم

سكر: 5 كجم

4 صلصة ديوباك: 300 جم

دقيق ورقي معبأ: 2 كجم

فول معبأ: 500 جم

صلصة قها: 300 جم

سمن الهانم: 1.5 كجم

3شاي بيوتي: 40 جم

3زيت خليط: 800 مل

ملح: 300 جم

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الكراتين تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم الأسر المصرية خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تقل عن السوق المحلي، مما يخفف العبء على الأسر ويعزز من استقرار الأسواق.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع تنفيذ المبادرة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في جميع المحافظات، لضمان وصول الكراتين إلى المستحقين بسهولة ويسر.

ودعا الوزير المواطنين إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي تساهم في تخفيف الضغط المالي، خاصة مع اقتراب مواسم استهلاك مرتفعة مثل شهر رمضان.

وشدد وزير التموين على استمرار الوزارة في طرح مبادرات مماثلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول السلع الأساسية لكل مواطن بأسعار مناسبة.

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