الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حملة توعية مكثفة لطلاب مدرسة طه حسين بدمنهور حول مخاطر البلاستيك (صور)

مدرسة طه حسين
مدرسة طه حسين
ads

شهدت مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بدمنهور اليوم حملة توعية مكثفة تابعة لجهاز شئون البيئة بالبحيرة حول مخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام والبدائل المتاحة.

استهدفت الحملة توعية الطلاب بأضرار البلاستيك على البيئة والصحة، وكيفية الحد من استخدامه من خلال تبني بدائل صديقة للبيئة.

 وقد تضمنت الحملة مجموعة من الندوات والورش التي قدمها خبراء بيئيون، والتي سلطت الضوء على الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية، وتلوث التربة والمياه.

 البدائل البيئية للبلاستيك

كما تم خلال الحملة تعريف الطلاب بالعديد من البدائل البيئية للبلاستيك، مثل الأكياس القماشية، والأواني القابلة للتحلل، والزجاجات المعدنية، وحثهم على تبني هذه البدائل في حياتهم اليومية.

تهدف هذه الحملة إلى غرس قيم الحفاظ على البيئة لدى الطلاب، وتحويلهم إلى سفراء للتوعية البيئية في مجتمعاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضرار البلاستيك البلاستيك أحادي الاستخدام توعية الطلاب مخاطر البلاستيك الحياة البحرية

مواد متعلقة

الجيزة تضبط 31 ميكروباصا مخالفا على طريق مصر أسيوط الزراعي

الجيزة تشن حملات مكثفة على المنشآت السياحية غير المرخصة بالعمرانية (صور)

أخبار مصر اليوم، رئيس الوزراء يصدر قرارات هامة بشأن البورصة، الصحة تعلن عن أمل جديد لمرضى التليف الكيسي، تحذير من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بخليج العقبة

الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة إشغالات المقاهي والكافيهات بالبدرشين (صور)

محافظ الجيزة للمواطنين: إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم (صور)

سيارات إسعاف ومطافئ ومصابين، ماذا حدث داخل مدرسة هشام شتا بالجيزة؟ (صور)

محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر

محافظ الجيزة: انتهاء الأعمال السطحية لمشروع المترو بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل جوائز الأفضل في العالم ذا بيست 2024

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بأسيوط (صور)

عرض سعودي لضم نجم وسط الأهلي في انتقالات يناير

السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب لمصر

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

منوعات

المزيد

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس..9 حقوق للاجئين في القانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

المزيد
الجريدة الرسمية