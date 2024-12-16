محافظ الجيزة: ضبط 2391 قضية تموينية بمضبوطات 90 طنا خلال شهر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مراقبة الأسواق وضبط مخلفات التلاعب بالأسعار والاحتكار وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تقرير إدارة مباحث التموين

وفي هذا الشأن اطلع محافظ الجيزة على تقرير إدارة مباحث التموين والذى تضمن تنفيذ الإدارة لعدد من الحملات على المصانع والمخابز والمحلات العامة بنطاق المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 847 شيكارة زنة 50 كجم دقيق بلدى مدعم وفاخر استخراج 72% ،13 طن و300 كجم سكر تموينى وحر،22 طن و890كجم زيت طعام،29 طن مكرونة تموينى وحر وأرز حر ومكرونة تموين وحر وأرز و450 كجم مخلفات شيبسي.

كما شملت ضبط 24 طن و300 كجم لحوم وأسماك ودواجن مجمدة وسجق ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الادمى إلى جانب ضبطيات أخرى شملت بن وجنبة رومى ومتزاريلا ووزبدة وطحينة وعسل وتونة وسمن ونشا وخل ومربي وعصائر وسماد ومنظفات مساحيق غسيل.

وأشار التقرير الى أن المضبوطات بلغت 90 طن و54 وحدة سلعية و2440 لتر مواد سائلة وتقدر قيمتها بمبلغ 3 مليون جنية تقريبًا.

وفى مجال تحصيل الغرامات تم تحصيل غرامات مستحقة على أصحاب المخابز خلال شهر نوفمبر بمبلغ 12 مليون و400 ألف جنية تقريبا.

وتم على الفور مصادرة المضبوطات وتحرير 2391 محضر شملت 1825 محضر فى مجال المخابز البلدية والطباقى والمطاحن،82 محضر فى مجال البدال التموينى وجمعيتى والجمعيات الاستهلاكية،16 محضر فى مجال محطات البنزين ومستودعات البوتجاز و468 فى مجال الاسواق والمحلات العامة.

ووجه محافظ الجيزة مسؤلى الأجهزة المعنية بالمحافظة بإستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين وإستقرار الأسعار.

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