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أخبار مصر

وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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 شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، احتفالًا ختاميًا للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، وإطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء (GSI). 

جاء ذلك بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي، والبنوك، ومجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.

 

إنجازات ملحوظة في البرنامج

 وأكدت وزيرة البيئة نجاح البرنامج في تحقيق إنجازات ملحوظة خلال المرحلة الثالثة، من بينها خفض 65 ألف طن من الجسيمات العالقة، وتوفيق أوضاع 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، وتفادي انبعاث 700 ألف طن من غازات الدفيئة. وأشارت إلى أن البرنامج ساهم في دعم 23 منشأة صناعية بتمويل تجاوز 194 مليون يورو.

 

الانتقال إلى مرحلة جديدة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء تهدف إلى الانتقال من مجرد التوافق البيئي إلى دعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وذلك بهدف تحقيق التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشادت وزيرة البيئة بدور الشركاء في نجاح البرنامج، ومن بينهم البنك الأهلي المصري الذي قدم تمويلًا كبيرًا للمشروعات، وكذلك البنوك الأخرى وشركاء التنمية. كما أكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الصناعي في تحقيق الأهداف البيئية.

أهداف المرحلة الجديدة

وأوضحت فؤاد أنه تهدف المرحلة الجديدة من البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

تطبيق آلية تعديل حدود الكربون.
تعزيز قدرات القطاع المصرفي في مجال التمويل الأخضر.
توطين التكنولوجيا في مجال الصناعة الخضراء.
تشجيع ريادة الأعمال في مجال الاستدامة.

وأعربت وزيرة البيئة عن تفاؤلها بمستقبل الصناعة الخضراء في مصر، مؤكدة أن البرنامج الجديد سيحقق المزيد من الإنجازات ويجعل الصناعة المصرية أكثر استدامة وتنافسية.

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