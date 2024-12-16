محافظ الجيزة: انتهاء الأعمال السطحية لمشروع المترو بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقف تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.

الأعمال السطحية الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

حرص المحافظ على متابعة نسب انتهاء الأعمال السطحية الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في المنطقة المقابلة للمتحف المصرى الكبير للقادم من ميدان الرماية تجاه الطريق الدائري.



وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لسرعة رفع كفاءة ورصف وتخطيط الطريق وتشغيل الحركة المرورية به .

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حى الهرم بمراجعة الطرق والشوارع الجانبية ورفع كفاءتها بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء أجهزة حكومية ومنشآت خاصة ومنع الانتظار العشوائى والإلتزام بساحات الإنتظار المستحدثة بمحيط المتحف والمنطقة الأثرية.

وعاين محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأعمال للتأكد من إلتزام الشركات القائمة بالجداول المحددة للإنتهاء منها بمختلف القطاعات والإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية لتحقيق أقصى إستفادة من الأعمال.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير بمنزل الطريق السياحي وطريق الفيوم ومدخل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والتى تشهد أعمال رفع كفاءة الأرصفة وتشجير والإنارة.

وشدد المحافظ على مسئولى الشركات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال وإضفاء اللمسة الجمالية التي تتناسب مع أهمية المناطق السياحية المحيطة بها.



كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير أسوار قطاع حدائق الأهرام وتركيب السلالم الكهربائية الخاصة بكباري المشاة مشددا على تنفيذ أعمال الرصف وتطوير محيط سلالم المشاة وإسراع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول المحددة للتسهيل علي المواطنين.

كما تابع المحافظ سير العمل بإدارات مبني قطاع هضبة الأهرام مؤكدًا على رئيس القطاع بضرورة المتابعة الدورية للشارع والتواجد الميداني وتكثيف حملات الرقابة لمنع التعديات ومخالفات البناء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع الإشغالات والمخلفات بمختلف أنحاء المدينة أولًا بأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.