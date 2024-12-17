مذيعة الـ CNN تثير الغضب مجددًا.. بثت تقريرا مزيفا عن سوريا ومطالبات بمنع دخول كلاريسا الدول العربية

كشف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي زيف مراسلة الـ cnn كلاريسا وارد، التي ظهرت في تقرير مصور للقناة الأمريكية عن أحد السجون في سوريا، حيث ظهرت في مشهد تمثيلي بثته للقناة على أنه حقيقة، لأحد المساجين في سجون بشار الأسد، لم يكن يعلم بسقوطه، لكن شخصيته كانت صادمة للناس.

كلاريسا وارد تظهر ضابطا سوريا مطلوبا على أنه مسجون

وأكد النشطاء أن مذيعة الـ "سي إن إن"، التي اعتادت الظهور في المشاهد التمثيلية الزائفة في تقاريرها، استضافة رجل أطلقت عليه اسم "عادل غربل"، ووصف نفسه في التقرير بأنه كان مسجونًا في سجون بشار الأسد، ولم يكن يعلم بسقوطه، ووصف النشطاء المشهد بـ "مسرحية واضحة".

تقرير المذيعة المزيف أظهرت ضابط بنظام الأسد على أنه مسجون، فيتو

وكشف نشطاء عن هوية السجين "المزيف"، كما وصفه النشطاء، والذي ظهر مختبئًا تحت بطانية، كما جاء في تقرير كلاريسا وارد، وبثته على أنه تقرير مع أحد المساجين في سجون بشار الأسد، ليتضح أنه ملازم أول في مخابرات القوات الجوية السورية في نظام بشار الأسد ويدعى سلامة محمد سلامة، وذلك ما أكده تحقيق أجرته منصة Verify-Sy.

الضابط السوري في مكتبه، فيتو

تقرير المسجون السوري المزيف يثير الغضب

أثار تقرير المسجون السوري المزيف غضب النشطاء، فلم يكن تقرير المسجون المزيف هو التقرير الأول، الذي اتصف بالكذب والزيف، والذي تقدمة مراسلة الـ cnn في منطقة الشرق الأوسط، فقد سبق لها في نهاية عام 2023، أن قدمت تقريرًا مصورًا، ظهرت فيه بأنها أصيبت بالهلع بسبب القصف في مستوطنات غلاف غزة، وكان مشهدا تمثيليا زائفا لها، أظهرته للمجتمع الغربي على أنه هلع يصيب سكان المستوطنات، في الوقت الذي كانت يسير فيه المستوطنين دون أدني خوف.

هذا هو التقرير او التمثيلية الذي يظهر فيه الشخص وهو يقول:

“الحمد لله، ضوء! اجلسوا معي… ثلاث شهور ما بعرف شيء عن أولادي أو عن أهلي.”



ثم أخبروه عن إسقاط الأسد، فقال:

“تحكي جد؟! الله يلعن بشار! pic.twitter.com/gEWIPn8ykw — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 17, 2024



تقرير المسجون السوري "المزيف" أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قاموا بكشف التقارير الكاذبة، التي تقدمها مذيعة الـ سي أن أن، كلاريسا وارد، في مشاهد تمثيلية للإثارة فقط، دون تحري الدقة أو كشف الحقائق.

كلاريسا وارد صاحبة التقرير المزيف عن غزة

الناشط الفلسطيني تامر أدهم قال: “هل تتذكرون تلك المراسلة من قناة CNN التي اشتهرت أثناء حرب غزة بتمثيلها أنها مرعوبة وخائفة من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وتظاهرت وكأن الصواريخ تسقط عليهم؟ قبل أربعة أيام، ظهرت نفس المراسلة في تقرير مصور من أحد السجون في سوريا، حيث ظهر سجين يدعى عادل غربل، متخفيًا تحت بطانية، وزُعم أنه لم يكن يعلم بسقوط نظام الأسد. كان المشهد يبدو كمسرحية واضحة، لكن الأمر لم ينتهِ هنا”.

كلاريسا وارد مذيعة السي أن أن، فيتو

وتابع تامر أدهم: "اليوم ظهرت تقارير تكشف هوية السجين الذي ظهر في التقرير، حيث أجرت Verify-Sy تحقيقًا أظهر أن اسمه الحقيقي هو سلامة محمد سلامة، وهو ملازم أول في مخابرات القوات الجوية السورية".



وأكد الناشط الفلسطيني تامر أدهم أن تقرير مذيعة الـ "سي أن أن" التمثيلي لم يكن الأول لها، فقال: "هناك مشهد تمثيلي لها من غلاف غزة، أدعت فيه بأنها كانت في خطر شديد، رغم أن الحركة كانت طبيعية من حولها.. بعد فترة من تصوير هذا المقطع، زارت معبر رفح البري خلال افتتاحه لأول مرة أثناء الحرب، وهناك وعند وصولها إلى معبر رفح، تعرضت لهجوم حاد من قبل المتضامنين والنشطاء المتواجدين بالقرب من المعبر، ومن بينهم الفتاة المصرية رحمة زينة."

كلاريسا وارد مثال صارخ لخطورة الإعلام المضلل

وقال البلوجر حسن المهنا: “مندوبة (سي إن إن) كلاريسا وارد مثال صارخ على مدى خطورة الإعلام المضلل، مُدلسة في ملفات الشرق الأوسط بمهارات... بدءًا بأفغانستان ثم كذبة قطع الرؤوس والمهارات الهوليوودية في مشاهد صواريخ غزة وختامًا بـ السجين السوري المفبرك، إن لم يكفيها توبيخها من قبل البطلة رحمة زين على الملأ.. فإذن تستحق الطرد أينما حلت في أوطاننا”.

هذا هو التقرير او التمثيلية الذي يظهر فيه الشخص وهو يقول:

“الحمد لله، ضوء! اجلسوا معي… ثلاث شهور ما بعرف شيء عن أولادي أو عن أهلي.”



ثم أخبروه عن إسقاط الأسد، فقال:

“تحكي جد؟! الله يلعن بشار! pic.twitter.com/gEWIPn8ykw — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 17, 2024



وعلق البلوجر سليمان الشارد، فقال: "يا جماعة الموضوع طلع اكذوبة ألفتها قناة CNN!، هذا لم يكن أسير وإنما شبيح يدعى سلامة سلامة وكان يعمل مساعدًا أول في فرع المخابرات الجوية، ومتورط في اعتقال وإيذاء عدد من الشعب السوري!".

وتابع الشارد: "المراسلة كلاريسا وارد لها ماضي أسود في تزييف الحقائق ومصداقيتها صفر، آخرها حادثة ادعاء الخوف الناجم عن قصف صواريخ وهمي من قبل المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في فلسطين، حتى يتم ايصال رسالة للناس ان المستوطنين مساكين ولا يشعرون بالأمان بسبب صواريخ الفلسطينيين بينما على أرض الواقع الفلسطيينين هم من يتعرضون للقصف من قبل طائرات الاحتلال!".

CNN تنسى أنها على الهواء.

المخرج يوجّه مراسلة الأخبار بأن تتظاهر بأنّها تعرّضت لصواريخ حماس: "تلفتي حولك بطريقة أنّك مذعورة"

نموذج آخر عن نفاق وكذب وتزوير الغرب! pic.twitter.com/i7L5AWVTw1 — صاحب السعادة (@16_Gouda) October 14, 2023



وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمنع تغطية قناة الـ cnn، وخاصة المذيعة كلاريسا وارد من الدخول لأراضي الدول العربية وإعداد تقارير زائفة عنها، للإثارة وتحقيق مطالب الغرب.



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